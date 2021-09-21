وزيرة الصحة تعزي الرئيس السيسي والشعب المصري في وفاة المشير طنطاوي

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واجب العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري في فقدان المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 86 عاما.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الصحة والسكان خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي قامت من خلالها تقديم أهم إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل في تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة المنظومة، وأعلنت عن مستجدات العمل بالمنظومة في محافظات القناة وجنوب الصعيد وأكدت أن أعمال تطوير المستشفيات تجري على قدم وساق وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، نعى المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن».

وأضاف: «إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان».

واختتم الرئيس السيسي نعيه بالآية القرآنية الكريمة: «بسم الله الرحمن الرحيم (مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا) صدق الله العظيم».