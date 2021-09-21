الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب وإصابة 10 في حادث تصادم بالفرافرة

صوحادث تصادم بالفرافرةة
صوحادث تصادم بالفرافرةة ارشيفية

لقى شاب مصرعه وأصيب 10 آخرون بينهم 6 أطفال، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، اليوم الثلاثاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب ومصابين مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين مصرع نعمان أحمد حمدي، 23 عامًا، من مركز البداري بأسيوط، وإصابة كل من راضي سيد كام، 20 عامًا، محمد أبو طالب محمد 19 عامًا، عبدالعزيز عابد فتحي 13 عامًا، أسامة عمر عيد 27 عامًا، حسن عبد العظيم الدرديري 14 عامًا، علاء ماهر على 13 عامًا، حازم صلاح السيد، 19 عامًا، خالد صلاح السيد 14 عامًا، أحمد ماهر اسماعيل 16 عامًا، حسين الدرديري أحمد 17 عامًا، بجروح وكدمات واشتباه كسور متفرقة بالجسم، وجميعهم من محافظة أسيوط.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي، لتلقي العلاج، وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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