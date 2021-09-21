وزير الشؤون الدينية السوداني: آن الأوان أن تكنس المؤسسات من المتأسلمين

أدان نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانية، اليوم الثلاثاء/ وبقوة المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت فجر اليوم الثلاثاء .

وقال عبر صفحته على الفيسبوك: لا زال أعداء الوطن والثورة العظيمة يحاولون إجهاض هذا المشروع الوطني العظيم، ولكن سنظل وتظل قوى الثورة حية، ولن تفلح معها محاولات الفاسدين بقايا النظام المباد.

وأضاف مفرح آن الأوان أن تكنس مؤسساتنا السياسية والعسكرية من طغمة المتأسلمين.

ودعا مفرح رفقاء النضال من لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات وقوى الحرية والتغيير، وقوى الكفاح المسلح ليتواصل المد الثوري – ولنجدد عزمنا على حراسة هذا المشروع النبيل.

يأتي هذا فيما أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الثلاثاء عن إحباط محاولة انقلابية.

وقال الدكتور العميد الطاهر أبو هاجه المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في تصريح لوكالة الأنباء السودانية “سونا” إن القوات المسلحة السودانية أحبطت المحاولة الانقلابية وأن الأوضاع تحت السيطرة تماماً.

وأفادت مصادر لقناة “العربية” أن محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم قامت بها عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة اللواء بكراوي وتم القبض عليهم.

يأتي هذا فيما أفاد التلفزيون الرسمي السودان بإحباط محاولة انقلاب استهدفت الخرطوم.

وقالت مصادر عسكرية سودانية لـ"الشرق بلومبرج" إنه تم إحباط محاولة انقلابية في العاصمة الخرطوم صباح اليوم الثلاثاء، كما تم إغلاق جسر النيل الأبيض في أم درمان وتأمين الإذاعة والتلفزيون والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكدت المصادر أنه تم إفشال محاولة الانقلاب ولا يزال البحث جارياً عن المنفذين.

كما طالب حزب الائتلاف الحاكم في السودان (قوى الحرية والتغيير) الشعب بالوقوف والتصدي لفلول جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنه يقف مع قضايا شرق البلاد.

وأكدت قوى الحرية والتغيير، في بيان، أنها تعمل على حلّها مع شركاء الفترة الانتقالية على نحو سلميٍّ، وبحوارٍ شفاف.

وطالب البيان بالاستجابة لكل ما من شأنه أن يؤدي لإنصاف مواطني شرق السودان، ويُحافظ على وحدة البلاد.

وقالت قوى الحرية والتغيير في البيان إنها تتابع ما يدور في شرق السودان، وغرب كردفان، وشمال دارفور، والطُرُق المؤدية لدولة جنوب السودان، والانفلات الأمني في مُدُن البلاد.