الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حزب الأمة السوداني: الشعب يقف مع الجيش في مواجهة التحديات

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أدان حزب الأمة السوداني أكبر الأحزاب السودانية، المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان، وأكد حمايته للثورة والحكومة الانتقالية ودعمه لجهود الشعب الصامد الذي ضحى من أجل التحول الديمقراطي في البلاد.

وجاء في بيان حزب الأمة، استمرارا للمحاولات البائسة لإجهاض ثورتنا العظيمة، أقدم فجر،اليوم الثلاثاء، عدد من ضباط القوات المسلحة، من فلول النظام البائد، على محاولة انقلابية فاشلة من أجل العودة بنا إلى عهد النظام البائد.

وتابع البيان،"يدين الحزب هذه المحاولة الفاشلة ويؤكد لجماهير شعبنا العظيم أنه سيعمل على حماية ثورتنا وحكومتنا الانتقالية بكل ما أوتينا من قوة، وأن جماهيرنا الصامدة التي ضحت من أجل هذا التحول الديمقراطي ستقف سدا منيعا لدحر المتربصين بأمن وسلامة الوطن".

كما أكد رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة السوداني اليوم الثلاثاء، أن الشعب السوداني يقف مع الجيش السوداني في مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية أول المتضررين من محاولة الانقلاب، مضيفا ضاف رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة السوداني أن القوات المسلحة الأن تواجه تحديات كبيرة على الحدود، موضحا أن أي محاولة انقلابية ستفشل لأن الوضع في البلاد تغير.

كان الجيش السوداني قد أعلن، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة والحكم في البلاد، وأوضحت القوات المسلحة في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن الجيش أحبط محاولة انقلابية، وأن الأوضاع الأمنية مستتبة.

بدوره، شدد الطاهر أبو هاجه، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، على أن الأوضاع "تحت السيطرة تماما، مضيفا أنه تم اعتقال جميع المشاركين.
كذلك، أكد مصدر رسمي في رئاسة مجلس الوزراء، أن السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت تلك التحركات فجر اليوم، وأن الأوضاع تحت السيطرة، مضيفا أنه تم اعتقال المتورطين، ويجري الآن التحقيق معهم.
 

السودان مواجهة إزالة التحديات الانقلاب الشعب

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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