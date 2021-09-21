أستراليا تفقد ثلث حيوانات الكوالا خلال 3 سنوات بسبب الجفاف وحرائق الغابات

قالت مؤسسة أسترالية معنية بالحفاظ على حيوان الكوالا إن البلاد شهدت فقد نحو 30 % من

أعداد هذا النوع على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب الجفاف وحرائق الغابات وقطع شركات التطوير العقاري لمساحات متزايدة من الأشجار.

وحثت مؤسسة الكوالا الأسترالية الحكومة على بذل المزيد من الجهود لحماية الموطن الطبيعي لذلك الحيوان.

وقدرت المؤسسة، وهي مستقلة وغير هادفة للربح، أن أعداد الكوالا انخفضت إلى ما دون 58 ألفا هذا العام من أكثر من 80 ألفا في 2018 مشيرة إلى أن أكبر تراجع في الأعداد شهدته ولاية نيو ساوث ويلز، إذ بلغت نسبته 41 %.



وقالت ديبورا تابارت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة اليوم الثلاثاء "الانخفاض صادم للغاية".



وأشارت إلى أن البلاد بحاجة إلى قانون لحماية الكوالا. وأضافت لرويترز "أعتقد بأن التحرك أصبح ملحا الآن...فالأرقام لا تكذب.



والأمر على الأرجح أكثر سوءا" مما تظهره تلك الأرقام.

وقد كشف تقرير أن أكثر من 60 ألفا من حيوانات الكوالا من بين الحيوانات التي تأثرت بحرائق الغابات المدمرة في أستراليا خلال 2020-2019.



وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" وجد التقرير الأخير المتعلق بتأثير حرائق الغابات والصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة لصالح نيتشر - أستراليا أن ما يقرب من 3 مليارات حيوان كانت في مسار الحرائق التي أتت على ما يصل إلى 19 مليون هكتار في أنحاء جنوب وشرق أستراليا.



وكانت أعداد الكوالا في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند تشهد تراجعا على نحو سريع قبل الحرائق.



ومن بين التأثيرات التي تسبب بها "الصيف الأسود" على الأنواع المحلية الموت والإصابة والرضوض والاختناق بالدخان والإجهاد الحراري والجفاف.



كما كشف التقرير أن حوالي 143 مليون حيوان من الثدييات، و46ر2 مليار من الزواحف، و181 مليون طائر، و51 مليون ضفدع كانت موجودة في المناطق التي أتت عليها الحرائق.



وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي للطبيعة في أستراليا، ديرموت أوجورمان، إن ما يقرب من 3 مليارات حيوان تأثر "بما يفوق التوقعات".



وأعلن أن المنظمة تعمل على خطة تتضمن "رؤية جريئة لمضاعفة عدد الكوالا في شرق أستراليا بحلول عام 2050".



وقال إن عدد الكوالا المتأثرة "مقلق للغاية" لنوع يعاني بالفعل من مشاكل.