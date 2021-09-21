الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني ينعى المشير طنطاوي: مواقفه الوطنية سيسجلها التاريخ

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

نعى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد الاعلى للقوات المسلحة الأسبق، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكد الجندي، في بيان له، أن المشير طنطاوي سيظل علامة فارقة وبارزة في تاريخ الوطنية المصرية، فقد كان رجل دولة من الطراز الأول، وكان من أحد الأبطال الشجعان الذين خاضوا حرب أكتوبر المجيدة، فضلا عن مواقفه الوطنية والتاريخية التي ستظل محفورة على جبين كل مصري.

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن المشير طنطاوي ضرب مثالا يحتذى به في الوطنية والتضحية والفداء لحماية أرض وتراب هذا الوطن الغالي، والحفاظ على حقوق شعبه، وعدم التفريط في شبر واحد من مقدراته.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشير طنطاوي استطاع بحكمته الباسلة قيادة سفينة الوطن في ظروف عصيبة وتحمل فيها مسئولية شعبا بأكمله، واستطاع التصدي بحزم وإرادة وطنية للمؤامرات الغاشمة التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية، قائلا: اليوم نودع رجلا وبطلا عظيما سيظل التاريخ يتحاكى عن بطولاته ومواقفه.

وكانت رئاسة الجمهورية قد نعت المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها صباح اليوم "فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق .. بطلاً … من أبطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري".

الوفد وزير الدفاع رئاسة الجمهورية حزب الوفد المشير طنطاوي مجلس الشيوخ حرب اكتوبر القائد العام للقوات المسلحة المهندس حازم الجندي

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