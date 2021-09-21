الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. وزيرة التضامن تشهد ختام الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان

نيفين القباج
نيفين القباج

تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدا الأربعاء، فعاليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، كما ستقوم الوزيرة بتكريم الفريق الفائز في البطولة، كذلك تكريم المتعافى الذى حصل على المركز الأول ببطولة الجمهورية في لعبة "الكيك بوكس"، بالصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادى، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، كما سيحضر اللقاء أعضاء مجلس النواب وبعض الفنانين وكبار الإعلاميين والشخصيات العامة.

وكان "حسام محمد حسين" أحد المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة" الكيك بوكس "كما شارك في تصفيات منتخب مصر للسامبو وأيضا  المشاركة في دورة المدربين لرياضة السامبو.

انت اقوى من المخدرات 

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أكدت أن الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وأن جميع الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية ، حيث تتيح المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان التأهيل الاجتماعي والنفسي وأيضا التأهيل الرياضي، مؤكده بأن حصول المتعافى على بطولة الجمهورية يبث برسالة أمل للشباب ،وأن أي شاب وقع في براثن الإدمان يمكنه التعافى منه.

وبلغ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال الـ 8 أشهر الأولى من  عام 2021، 88 ألف و177 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 3801 حالة من المناطق الجديدة " بديلة العشوائيات"  مثل الاسمرات وبشاير الخير والمحروسة "وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

التضامن وزيرة التضامن مجلس النواب المخدرات كاف صندوق مكافحة الادمان تضامن علاج الإدمان

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وائل لطفي

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