الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي عن المشير طنطاوي: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.  

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن». 

وأضاف: «إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان».

واختتم الرئيس السيسي نعيه بالآية القرآنية الكريمة: «بسم الله الرحمن الرحيم (مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ومَا بَدَّلُواْ تبديلًا) صدق الله العظيم».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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