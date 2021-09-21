الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: صرف 90% من مقررات سبتمبر التموينية

سلع تموينية
سلع تموينية

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي ‏لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين، قد تلقى تقريراً من شركتي الجملة (العامة - المصرية) ‏بوصول نسب صرف المواطنين للسلع التموينية إلى 90% منذ بداية سبتمبر الجاري حتى الآن.

وأضاف كمال، أن التقرير كشف عن أن الشركات التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية تضخ يومياً لمنافذ ‏صرف السلع الغذائية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 38 ألف منفذ ‏‏4000 طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة للعبوتين زنة ‏‏800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، إضافة إلى ضخ ألف طن ‏أرز وألف طن مكرونة وغيرها من السلع الأخرى التي ‏تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، ‏والجبن، والمسلي الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، ‏وعلب الكبريت.

وأوضح أن وزير التموين يتابع يومياً ما ‏يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد على جودة السلع المتعاقد عليها ‏والمنصرفة لمنافذ التوزيع، مشيرا إلى أن عدد ‏المستفيدين من السلع التموينية يصل إلى ما يقرب من 64 مليون مواطن ‏توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنيه.

وزارة التموين التجارة الداخلية وزير التموي وزارة التموين والتجارة المتحدث الرسمي الشركات التابعة الاسرة المصرية التموين والتجارة الداخلية وزارة التموي التموين والتجارة معاون وزير التموين محافظات القاهرة لوزارة التموين جودة السلع المتعاقد عليها ‏ نسب صرف المواطنين للسلع التموينية الدكتور علي المصيلحي عدد ‏المستفيدين من السلع التموينية الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين الموقع الجغرافي للصناعات المستفيدين وزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال السلع التموينية القليوبية القاهرة المواطنين الموقع الجغرافي ‏لصاحب البطاقة القابضة للصناعات الغذائية وزير التموين شركتي الجملة العامة - المصرية صرف المواطنين للسلع التموينية

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