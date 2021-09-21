الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الوطنية للصحافة» تنعي المشير طنطاوي: وهب حياته لخدمة وطنه

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

نعى عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والأعضاء، المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الإنتاج الحربي الأسبق، الذي توفى صباح اليوم الثلاثاء بعد تعرضه لأزمة صحية. 

وأكدت الهيئة: كان المشير طنطاوي من أخلص وأوفى القادة العسكريين ومن أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وهب حياته لخدمة وطنه على مدار تاريخه العسكري، والحفاظ عليه في أحلك وأصعب الظروف التي مر بها وطننا الحبيب. 

وتتقدم الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته.

توفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.   تولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.   تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي وزير الإنتاج الحربي مجلس النواب وزير الدفاع المشير طنطاوي الهيئة الوطنية للصحافة

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