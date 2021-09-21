أسماء لقاحات كورونا في مصر 2021.. وخطوات الاستعلام عن طلب الجرعات

أسماء لقاحات كورونا في مصر من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل ملايين المواطنين الراغبين في السفر للخارج سواء للعمل أو للدراسة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن طلب الحصول على جرعتي اللقاح و رسوم الحصول على شهادة صحية موثقة بالحصول على جرعتي اللقاح.

أسماء لقاحات كورونا في مصر 2021

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن هناك 5 أنواع للقاحات فيروس كورونا في مصر 5 أنواع هم " سينوفارم، واسترازنيكا، سبوتنك، وفاك، واسترازنكيا AZD 1222" بالإضافة إلى توافر لقاحي " سبوتنيك و جونسون آند جونسون" المعتمد من منظمة الصحة العالمية للمسافرين داخل المراكز الطبية المخصص لتطعيمهم للحصول على تأشيرات دخول الدول الراغبين في السفر إليها حيث اشترطت جميع الدول تطعيم الراغبين في السفر إليها و إجراء تحليل pcr والخضوع للعزل المنزلي للتأكد من خلو الوافدين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لمدة 14 يومًا.

خطوات الاستعلام عن طلب الحصول على لقاح كورونا 2021

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة عبر الشبكة العنكبوتية الاستعلام عن طلب الحصول على لقاح كورونا الذي قدمه ملايين من المواطنين ممن ليس لهم حق الأولوية في الحصول على اللقاح ولم ترسل لهم وزارة الصحة رسائل نصية بموعد مكان الحصول على اللقاح وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة المخصص للقاح كورونا من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن طلب اللقاح

كتابة بيانات الراغبين في الاستعلام

كتابة رقم الطلب المقدم للحصول على لقاح كورونا عند تسجيل البيانات

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم

الضغط على زر الاستعلام

ظهور موقف الطالب ( مكان وموعد الحصول على التطعيم، تم التسجيل لم يتم تحديد موعد للحصول على اللقاح )

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كيفية تسجيل بيانات المسافرين الراغبين في لقاح كورونا

رسوم الحصول على شهادة صحية بالحصول على لقاح كورونا 2021

أسماء لقاحات كورونا في مصر ورسوم الحصول على شهادة صحية بالجرعات للمسافرين المصريين والأجانب من أكثر الكلمات البحثية التي تلقى رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث حددت وزارة الصحة 10 دولارات للأجانب و 250 جنيه مصاريف إدارية للراغبين في السفر للخارج و 100 جنيه للمصريين رسوم للحصول على شهادات صحية بالجرعات.