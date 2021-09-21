استقرار أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء استقرارًا فى الأسواق.

وتراوحت أسعار لحم فراخ بيضاء: من 25 : 26 جنيها للكيلو جرام الواحد.

ولحم فراخ ساسو: من 43 : 44 جنيها للكيلو جرام الواحد.

ولحم الفراخ البلدي: من 34: 35 جنيه للكيلو جرام الواحد.

لحم أمهات أبيض: من 20 : 21 جنيها للكيلو جرام الواحد.

أسعار البط

وتختلف أسعار البط وفقًا لأنواعه المتعددة حيث نعرض لكم خلال هذا التقرير اسعار البط المولار والبط المسكوفي والبط البكيني وفقا للآتي:

لحم بط فرنساوي: من 24 : 24.5 جنيه للكيلو جرام.

ولحم البط المسكوفي: في حدود 47.25 جنيه للكيلو جرام.

ولحم البط المولار: من 31 : 32 جنيها للكيلو جرام.

أسعار البيض

جاءت أسعار البيض لتشهد ثباتًا عن الارتفاعات الأخيرة التي حدثت بسبب نقص المعروض وارتفاع سعر الأعلاف في الأسواق وهو ما قفز بالأسعار إلى حاجز الـ50 جنيهًا لكرتونة البيض في بعض الأحيان.

وجاءت أسعار البيض الأحمر والأبيض والبلدي وفقًا للبورصات الرئيسية للبيض كبورصة الحمامي وبورصة الجوهري وبورصة الصحراوي متوازنة وهي أكبر البورصات التي تشهد تداول كبير للبيض بأنواعه الثلاثة، وجاءت أسعار البيض اليوم الإثنين 20-9 -2021 كالأتي:

بيض أحمر: من 44 : 45 جنيه للكرتونة.

بيض أبيض: من 42 : 43 جنيه للكرتونة.

بيض بلدي: من 52 : 53 جنيه للكرتونة

وكان قد أكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام للدواجن ان الامتحان يتعين بوزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنوك العامة والمتخصصة للحصول على قروض في عمليات تطوير مزارع الدواجن وتسهيل عمليات التصدير للدواجن والبيض واتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض الرسوم على التصدير وفتح أسواق جديدة في البلدان العربية والافريقية لمنتجات الدواجن والبيض