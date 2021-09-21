الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غادة والي تستقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لبحث سبل التعاون

غادة والي ومحمد شاكر
غادة والي ومحمد شاكر

استقبلت اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته إلى فيينا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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 المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وشهد اللقاء استعراض كافة البرامج التي ينفذها المكتب الإقليمي للمنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقره القاهرة، في مجالات عمله المختلفة. 

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 المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

كما تم استعراض مبادرة النزاهة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة "سيمنز"، والتي تتضمن تمويل الشركة لعمل المنظمة في مجال مواجهة الفساد في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية بسبل وآليات مكافحة الفساد، وذلك في مصر و16 دولة أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية. 

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 المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وتم بحث تنظيم حدث خاص لعرض عمل مبادرة "سيمنز" على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيعقد في شرم الشيخ في ديسمبر 2021، وإمكانية مشاركة الدكتور شاكر في هذا الحدث.

كما تم أيضاً عرض دليل مكافحة الفساد في المؤسسات العامة الذي أصدرته المنظمة الأممية المعنية بالمخدرات والجريمة مؤخراً، وإتاحته للدكتور شاكر والوفد المرافق له بنسختيه العربية والإنجليزية.

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 المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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