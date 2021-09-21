متى يجب الذهاب إلى الطوارئ لعلاج الصداع النصفي فورًا؟.. 9 أعراض تجيب

يعد الصداع النصفي من الأمراض الشديدة التي تسبب الألم، والحساسية من الضوء والصوت، والغثيان والقيء يمكن أن يؤثر ذلك على حياتك، مما يؤدي إلى مشكلات كبيرة في حياتك.

وبالنسبة لبعض من يعانون من الصداع النصفي، قد يكون الألم شديدًا لدرجة أنه يجب عليهم الذهاب إلى غرفة الطوارئ (ER) فورًا، ، فقد يستدعي "الصداع النصفي" حوالي أكثر من مليون زيارة للطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية سنويًا.

وإذا تم تشخيصك بالصداع النصفي، فمن الضروري أن تكون على دراية بالعلامات الخطيرة التي قد تتطلب علاجًا طبيًا طارئًا، ونستعرضها في السطور التالية، وفقًا للموقع الطبي "healthline".

- علامات خطيرة تستدعي طلب المساعدة الطبية الطارئة

قد يكون الحصول على المساعدة الطبية الطارئة خيارًا جيدًا، إذا كنت تعاني من أعراض جديدة وغير عادية، أو أن صداعك لا يستجيب بل يزداد سوءًا مع علاجك المنتظم، إذ يعاني الأشخاص الذين يقررون الذهاب إلى غرفة الطوارئ من مستوى جديد من الألم يكون أكثر حدة من الصداع النصفي السابق، فعليك طلب عناية طبية فورية إذا كان الصداع النصفي لديك مصحوبًا بما يلي:

1- صداع مفاجئ مؤلم.

2- تصلب الرقبة.

3- حمى شديدة.

4- ضعف العضلات.

5- تغييرات في الكلام أو الرؤية.

6- شعورك بالتخدير أو إحساس بالوخز.

7- تشنجات.

8- ارتباك أو تغيرات في الوعي.

9- صداع نصفي يحدث في غضون ثوان، خاصة إذا كنت تعاني منه فوق سن الخمسين .

- أعراض أخرى تتطلب زيارة طبيبك

وفي بعض الأحيان، قد يشير الأطباء إلى أن الصداع والأعراض المرتبطة به إلى حالة طبية طارئة أساسية أكثر خطورة، مثل السكتة الدماغية.

وإذا كان لديك تاريخ من السكتة الدماغية أو أمراض القلب أو أمراض الكبد أو الكلى، ففكر في اتخاذ احتياطات إضافية، فقد يشير شعورك المفاجئ بالصداع المؤلم إلى حالة طارئة تهدد الحياة.

وقد يزيد الصداع النصفي الحسي، من خطر إصابتك بالسكتة الدماغية في المستقبل، ويتضمن هذا النوع من الصداع النصفي تغيرات في الرؤية أو أعراضًا عصبية تحدث عادةً قبل الصداع الفعلي.

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي المتكرر، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك حول الأعراض الطبية الطارئة التي يجب مراقبتها لحمايتك من أي خطر.