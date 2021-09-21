الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات شقيقين متهمين بالإتجار بالمخدرات في الصف: نروجه بواسطة «توك توك»

ضبط شخصين
ضبط شخصين

اعترف شقيقان تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وبندقية خرطوش بمنطقة الصف، أنهما اعتادا الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بواسطة “توك توك”، يستخدمانه في التنقل بين عملائهما، بالإضافة إلى الحصول على المخدر من عاطل وراء تمويلهما بالمواد المخدرة. 

وقال الشقيقان المتهمان أنهما يخزنان المخدر بمسكنهما، كما أرشدا عن مصدر حصولهما على السلاح الناري والذخيرة غير المرخصة، واعترفا بحيازتهما السلاح بقصد استخدامه في الدفاع خلال ترويج المخدر، وذكر المتهمان أنهما يلتقيان عملائهما بالمنطقة الصحراوية بالصف، بعد التواصل معهم هاتفيًا لتحديد أماكن لقائهم وتسليمهم المواد المخدرة. 

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (شقيقين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك"، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

مخدر البانجو منطقة الصف توك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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