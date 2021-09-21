الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قضايا الدولة» تنعى المشير حسين طنطاوي: رجل دولة من الطراز الأول

المشير حسين طنطاوي
المشير حسين طنطاوي

نعى المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان.

وأكد مستشارو الهيئة أنه كان رجل دولة من الطراز الأول وأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة أدى دوراً عظيماً في الحفاظ على حماية مصر في أدق وأصعب المراحل التاريخية مما حاكه لها أعداؤها بحنكة وذكاء بالغين حتى أوصلها إلى بر الأمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.

المستشار حسين مصطفى فتحى المشير محمد حسين طنطاوي الانتاج الحربى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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