الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يتقدمها الرئيس السيسي.. جنازة عسكرية لـ«المشير طنطاوي» من المسجد الذي يحمل اسمه

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات للمسلحة، اليوم الثلاثاء، مراسم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم.

ويشارك في الجنازة القائد العام للقوات للمسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار رجالات الدولة.

وتجري مراسم الجنازة من مسجد المشير طنطاوي، الذي حمل اسم الراحل بالتجمع، وأصبح أشهر مساجد مدينة القاهرة منذ تم افتتاحه في 9 مارس 2015 على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت بإنشائه القوات المسلحة المصرية، وأطلق عليه اسم المشير طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام الأسبق للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، تخليداً لدوره الوطني في تاريخ مصر.

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وائل لطفي

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