رئيس الوزراء ينعى المشير طنطاوي: «قائد عسكري فذ اسمه خالد في التاريخ»

نعى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بخالص الأسى والحزن، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مدبولي: «المشير محمد حسين طنطاوي كان قائداً عسكرياً فذاً، ورجل دولة من طراز خاص استجاب لنداء الوطن في كل وقت وحين وأدى مهامه الجسام بضمير وطني وشجاعة وإقدام».

وأضاف: «ما حققه المشير طنطاوي خلال رحلته سيجعل اسمه خالداً للأبد في تاريخ الأمة وقلوب المصريين وسجل شرفاء هذا الوطن».

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء توليه منصب وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة: «كان أكثرنا تفهمًا، وأكثرنا حرصًا على بلده، ربنا يجازيه عنَّا خير الجزاء؛ حيث تحمَّل ما لا تتحمله الجبال».ة.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وتتقدم القوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

توفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

تولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.