وزير الأوقاف ينعى المشير طنطاوي: كان مثالاً يحتذى به في الوطنية

نعى وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بخالص الأسى والحزن المشير محمد حسين طنطاوي، رحمه الله رحمة واسعة، مؤكدا أنه رحمه الله كان بعيد النظر، ثاقب الرؤية، تحمل الكثير في سبيل وطنه.

وقال وزير الأوقاف في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشير طنطاوي كان مثالا عظيما للوطنية الصادقة وأنموذجا وطرازا وطنيا فريدا ، نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ، وأن يخلف مصر فيه خيرا ، وخالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة ورجالها الأبطال.

وقد نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء توليه منصب وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة: «كان أكثرنا تفهمًا، وأكثرنا حرصًا على بلده، ربنا يجازيه عنَّا خير الجزاء؛ حيث تحمَّل ما لا تتحمله الجبال».

وجاء ذلك في فيلم تسجيلي نشرته «الشؤون المعنوية» عن المشير طنطاوي عام 2013؛ تقديرًا لدوره الكبير.

تضمن الفيلم مشوار حياة المشير طنطاوي، منذ ميلاده في حي عابدين بالسيدة زينب بالقاهرة، في 31 أكتوبر عام 1935، ثم التحاقه بمراحل التعليم المختلفة، حتى الكلية الحربية التي تخرج فيها عام 1956، ليلتحق بحرب العدوان الثلاثي على مصر كقائد فصيلة مشاة، ثم عمل بعد ذلك معلماً بالكلية الحربية خلال فترة الستينيات، ليعمل بعد ذلك قائدًا لكتيبة مشاة في حرب أكتوبر 1973، التي خاض فيها معركة المزرعة الصينية الشهيرة التي كبدت العدو الإسرائيلي خسائر فادحة.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وتتقدم القوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.