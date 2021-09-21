الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي عن المشير طنطاوي: «تحمّل ما لا تتحمله الجبال»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.  

وقال عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء توليه منصب وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة: «كان أكثرنا تفهمًا، وأكثرنا حرصًا على بلده، ربنا يجازيه عنَّا خير الجزاء؛ حيث تحمَّل ما لا تتحمله الجبال».

وجاء ذلك في فيلم تسجيلي نشرته «الشؤون المعنوية» عن المشير طنطاوي عام 2013؛ تقديرًا لدوره الكبير.

تضمن الفيلم مشوار حياة المشير طنطاوي، منذ ميلاده في حي عابدين بالسيدة زينب بالقاهرة، في 31 أكتوبر عام 1935، ثم التحاقه بمراحل التعليم المختلفة، حتى الكلية الحربية التي تخرج فيها عام 1956، ليلتحق بحرب العدوان الثلاثي على مصر كقائد فصيلة مشاة، ثم عمل بعد ذلك معلماً بالكلية الحربية خلال فترة الستينيات، ليعمل بعد ذلك قائدًا لكتيبة مشاة في حرب أكتوبر 1973، التي خاض فيها معركة المزرعة الصينية الشهيرة التي كبدت العدو الإسرائيلي خسائر فادحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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