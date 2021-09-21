الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم في قضية الفنان رامز جلال

رامز جلال
رامز جلال

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الحادية عشر اليوم  الثلاثاء الحكم في القضية رقم  3081 لسنة 2019  والمرفوعة ضد رامز جلال وشركة “إم بي سي مصر” صاحبة السجل التجاري رقم 4199 استثمار القاهرة وشركة “أى بروديوسر” من قبل الفتاة هيام سليم التي يتولى قضيتها المحاميان الدكتور هاني سامح والأستاذ بالنقض صلاح بخيت.

وسبق أن الدعوى قد نُظرت أمام المحكمة الجنائية الإقتصادية ضد رامز وصاحب قناة “إم بي سي” وقدمت النيابة مذكرة بثبوت حق الفتاة في الفكرة ولكن المحكمة انتهت إلى التشكك في كفاية الأدلة الجنائية وتمسك رامز بمدنية النزاع.

وفي تفاصيل الدعوى أن الفتاة قدمت فكرة برامج رامز جلال الرمضانية وقامت بتسجيل فكرتها بالشهر العقاري بسجلات توثيق الأفكار حيث قامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم  2543  وبتاريخ  29/ 5 /2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وقام الفريق بالاعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيًا.

 

 

المحكمة الاقتصادية الحكم الفنان رامز جلال شركة اى بروديوسر قناة الإم بي سي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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