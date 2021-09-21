وزير الخارجية الفلسطينى يلتقى نظيره الأردنى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.

وأطلع المالكي نظيره الأردني على مستجدات الأوضاع في أرض دولة فلسطين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وقيام المستوطنين بانتهاك حرمة الاماكن المقدسة، ومحاولات التقسيم المكاني والزماني للحرم الشريف، وانتهاك الوضع الراهن القانوني والتاريخي، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة كل هذه السياسات والجرائم لأدوات الاحتلال الاسرائيلي المختلفة من مستوطنين، ومسؤولين عسكريين وسياسيين.

وأشار إلى أهمية التنسيق المشترك في المواضيع كافة، خاصة القرارات في منظمة الامم المتحدة مع الاشقاء في الاردن ومتابعة مخرجات اجتماع القمة الثلاثي الذي عقد في القاهرة بين الرئيس محمود عباس، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، بما يكفل حماية وتثبيت الحقوق الفلسطينية.

كما تطرقا الى قضية "الاونروا" والحفاظ على تمويلها وولايتها، وجهود عقد مؤتمر دولي لذلك في أقرب وقت ممكن، واتفقا على استمرار التشاور والعمل المشترك.

كما التقى المالكي مع نظيره الفنزويلي خورخي ارياسا، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأطلع المالكي نظيره الفنزويلي على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، وجرائمه ضد شعبنا وقيادته، ومطالبة الدول باتخاذ خطوات تجاه مساءلة إسرائيل ومجرمي الحرب فيها.

وتطرق المالكي إلى الأوضاع والصعوبات الاقتصادية، والحصار المفروض على شعبنا، خاصة على قطاع غزة، وإلى معاناة شعبنا.

بدوره، عبر وزير الخارجية الفنزويلي عن دعمه للجهود الفلسطينية، مؤكدًا دعم بلاده للقضية الفلسطينية في منابر الأمم المتحدة، وخاصة في الجمعية العامة، وتطرق إلى مبادرتهم في الجمعية العامة حول مجموعة المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة، ودور دولة فلسطين ومشاركتها في هذه المبادرة الهامة.