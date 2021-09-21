الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل أكثر من 200 إصابة جديدة بكورونا فى سوريا

سوريا
سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الإثنين، تسجيل أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19) في يوم واحد في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم اليوم ولأول مرة رصد 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 309 آلاف و13 إصابة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2136.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد 45 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 230 ألفاً و93.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 228.97 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و904053.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.
 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 676086 42187464
الهند 445133 33478419
البرازيل 590752 21239783
المملكة المتحدة 135252 7465448
روسيا 407984 7294672
فرنسا 116030 6955333
تركيا 61770 6873698
إيران 117526 5442232
الأرجنتين 114429 5239232
كولومبيا 125895 4941064

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 21869 1978412
36 - المغرب 13958 920374
41 - الأردن 10624 814676
44 - الإمارات 2077 733003
46 - تونس 24553 700807
49 - لبنان 8294 618278

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

الصحة السورية كوفيد19 كورونا فيروس كورونا رويترز الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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