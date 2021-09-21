إحالة 83 موظفًا للتحقيق بالبحيرة بسبب غلق 3 مراكز شباب أثناء وقت العمل

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين، وفي هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكثفة.

مراكز الشباب مغلقة

وفى ذات السياق قام المحاسب مجدي إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، برفقة قسم الرقابة والمتابعة بالمرور على المصالح الحكومية بالمدينة وقرية المسين وقرية طيبة، حيث تم المرور على المركز الطبي وإدارة الشباب والرياضة والوحدة المحلية لقرية طيبة؛ لمتابعة سير العمل ومستوى جودة الخدمات المقدمه للمواطنين، وتلاحظ غياب ٨٣ موظفًا بدون سند قانوني، كما تلاحظ غلق مركز شباب الدلنجات ومركز شباب الحجر المحروق ومركز شباب الغرباوي أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم عمل تقرير للعرض على رئيس المركز لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما أكد المحاسب مجدى إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، على استمرار حملات المرور بصفة مستمرة على كافة المصالح الحكومية لعودة الانضباط الإداري للمصالح الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين.

مراكز الشباب مغلقة

وفى ذات السياق أسفرت حملة تم تنفيذها أمس الأول عن إحالة ٢٥ من العاملين بالمنشآت والمصالح الحكومية بقرى اورين و الربدان و لقانة للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

من ناحية أخرى تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة من ضبط مصنع منتجات البان وأيس كريم لحيازته ٢٠ شيكارة دقيق مجهولة المصدر،و ١٠ شيكارة سكر ،و ٣٦٠٠ عبوة غير مدون عليها أي بيانات أو علامات أو إنتاج أو صلاحية ..

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة