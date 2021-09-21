الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 115 طن مخللات وبطاطس وجزر خلال حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

المضبوطات
المضبوطات

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية. 

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن تحرير 32 محضرًا تموينيًا وكميات كبيرة جدا من السلع مجهولة المصدر والمنتخب الصلاحية والثلاجات غير المرخصة عبارة عن: ⁩ضبط 64 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، و289 شيكارة زنة 40 كيلو كبريت زراعي بإجمالي 11560 كجم مجهول المصدر ومغشوش، وضبط 160 جركن سعة 25 كيلو مخصبات زراعية بإجمالي 4000 كجك مجهول المصدر.

المضبوطات

كما تمكنت الحملة من ⁩ضبط مصنع مخلل بدون ترخيص، وتم التحفظ على عدد 500 برميل مخلل زنة الواحد 100 كجم بإجمالي 50 طن، و ضبط ثلاجة حفظ خضر وفاكهة بدون ترخيص وتم التحفظ على 15 طنًا جزر بداخلها، وضبط 6 باكيت سكر بداخل الباكيتة الواحدة 20 كيسًا ناقص الوزن بإحدى محلات السوبر ماركت، وضبط كميات من المواد الخام داخل مخبز سياحي منتهية الصلاحية.

المضبوطات

كما تم ⁩ضبط 151 شيكارة كيماوي مدعم محظور بيعه زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم داخل إحدى المخازن، و⁩ضبط ثلاجة حفظ حضر وفاكهة بدون ترخيص وتم التحفظ على 50 طنًا من البطاطس، وضبط كميات من الحلويات غير مدون عليها تاريخ الإنتاج بإحدى محلات الحلويات، وضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بإحدى محلات السوبر ماركتو 

كما تم تحرير ثلاث محاضر عدم الاحتفاظ بفواتير ضريبة تقدم لجمهور المستهلكين وعدم الإعلان عن سياسة الاستبدالال والاسترجاع لعدد من المحلات التجارية،و ⁩تحرير محضر لحوم مكشوفة باحدي محلات الجزارة، وتحرير 2 محضر ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية لكمية من اللحوم باحدي محلات الجزارة، وضبط 30 صندوق رنجة زنة الصندوق الواحد ٥ كجم بإجمالي 150كجم لتدوين تاريخ الإنتاج.

المضبوطات

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البحيرة مباحث التموين بدون ترخيص محافظ البحيرة منتهية الصلاحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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