أكثر من 1700 رجل إطفاء يكافحون حرائق الغابات فى كاليفورنيا

واصل أكثر من 1700 من رجال الإطفاء محاولات الإنقاذ المستمرة منذ أيام للدفاع عن أشجار السيكويا العملاقة فى كاليفورنيا من خطر تعدى النيران.

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز أن طواقم الإنقاذ هرعت خلال عطلة نهاية الأسبوع لحماية الغابة العملاقة التي تضم شجرة "جنرال شيرمان"، والمعروفة بأنها أكبر شجرة على وجه الأرض.

وبدأت بعض النيران الناجمة عن حريق عاصف بالفعل تلتهم جذوع الأشجار داخل بستان "لونج ميدو جروف"، موطن أشجار السيكويا العملاقة البالغ عمرها 1500 عام.

وقال مسؤولون إن حريق "ويندي" التهم 25 ألفاً و191 فداناً وتم احتواؤه بنسبة 4% فقط.

كانت وكالة المتنزهات الوطنية قالت إن أطقم مكافحة الحرائق التجأت إلى تغليف جذور بعض أشجار السيكويا العملاقة بأغطية مقاومة للنيران ضمن محاولاتها المستميتة لإنقاذ الأشجار الشاهقة الارتفاع، بما فيها الشجرة التي تحمل اسم "الجنرال شيرمان" وهي أكبر شجرة في العالم.

أدى الحريق، وهو واحد من عشرات اندلعت في ولايات غربية في موسم الحرائق الذي بدأ مبكرا، إلى إغلاق متنزه سيكويا الوطني في وقت سابق من هذا الأسبوع وترك غلالة من الدخان الكثيف تلف المنطقة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الماضي.

وقالت بلدة ثري ريفرز الصغيرة، في منتصف الطريق تقريبا بين لوس أنجليس وسان فرانسيسكو، إن نوعية الهواء رديئة في البلدة.

وقالت المنظومة الاتحادية لمعلومات الحوادث "إنسويب" إن الحريق الذي سُمي كيه.إن.بي كومبلكس ونجم عن اندماج حريقين آخرين تضخم وامتد على مساحة تزيد عن 11 ألف فدان.

وقال مارك جاريت المتحدث باسم وكالة المتنزهات إن النيران كانت تضطرم على بعد 1.6 كيلومتر من الغابة العملاقة في المتنزه، التي توجد فيها أكبر شجرة على وجه الأرض من حيث الحجم، وهي شجرة الجنرال شيرمان وذلك قبل رحيل 115 موظفا من المتنزه في وقت سابق من هذا الأسبوع.