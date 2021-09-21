الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقارير أولية: فوز الليبراليين فى الانتخابات التشريعية بكندا

انتخابات كندا
انتخابات كندا

أشارت تقارير إعلامية إلى أن الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء الكندي الحالي، جاستن ترودو، فازوا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت أمس الاثنين.

ووفقا لتقديرات بثتها وسائل إعلام كندية، فقد فاز الليبراليون بزعامة ترودو، وهي نتيجة ستضمن لرئيس الوزراء المنتهية ولايته العودة إلى رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على التوالي، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الليبراليون قد حصلوا على ما يكفي من المقاعد النيابية لتشكيل حكومة أغلبية برئاسة جاستن ترودو، أم أنه سيكون لحكومة أقلية، وذلك بسبب التقارب الشديد في هذه النتائج التي لا تزال أولية.

وفي حال تمكن ترودو من تشكيل حكومة أقلية، فإنه سيضطر للحصول على دعم من نواب في المعارضة لتمرير أجندة حكومته في البرلمان.

وفي وقت لاحق، أظهرت الانتخابات الكندية أن الليبراليين يتقدمون في 154 دائرة انتخابية، فيما احتل المحافظون المرتبة الثانية، متقدمين في 121 مقاطعة، بناء على نتائج الفرز الأولية.

 يشار إلى أن مجلس العموم الكندي يتألف من 338 مقعدا، ويحتاج الحزب الليبرالي إلى الفوز بـ170 للحصول على الأغلبية.

وكان ترودو دعا في منتصف أغسطس لإجراء هذه الانتخابات المبكرة في محاولة منه لاستعادة الغالبية التي خسرها قبل عامين، وإثر إدلائه بصوته أكد ترودو أنه "مطمئن".

وقال لوكالة فرانس برس وقد أحاطت به زوجته صوفي جريجوار وأطفالهما عند خروج الأسرة من مركز اقتراع في مونتريال "لقد عملنا بجد خلال هذه الحملة والكنديون يتخذون خيارا مهما"، بحسب فرانس برس.

وقال لوكالة فرانس برس وقد أحاطت به زوجته صوفي جريجوار وأطفالهما عند خروج الأسرة من مركز اقتراع في مونتريال "لقد عملنا بجد خلال هذه الحملة والكنديون يتخذون خيارا مهما"، بحسب فرانس برس.

الليبراليين رئيس الوزراء الكندى الإنتخابات التشريعية وكالة فرانس برس البرلمان مجلس العموم الكندي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 21 شخصًا فى تصادم أتوبيس سياحى وسيارة قمامة بالإسكندرية

تعرف على سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 228.97 مليون حالة

وثائق قضائية تتهم الأمير آندرو‬‬‬ نجل ملكة بريطانيا بفضيحة جنسية

اليوم.. الحكم على 9 متهمين بواقعة انهيار عقار جسر السويس

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا