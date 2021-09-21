بدء فرز أصوات المنتخبين فى معظم أنحاء كندا واستمرار التصويت بالغرب

أُغلقت مراكز الاقتراع في معظم أنحاء كندا، وبدأت نتائج عشرات المقاعد تتدفق من هيئة الانتخابات الكندية، بينما يستمر التصويت في مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي.



ويُجرى فرز الأصوات بالفعل في مقاطعات كندا الأطلسية، حيث تم إغلاق صناديق الاقتراع منذ أكثر من ساعتين.



وتشير النتائج المبكرة من مقاعد المنطقة البالغ عددها 32 مقعدًا إلى أن المحافظين على وشك الحصول على بعض المقاعد في هذه الانتخابات، مما يعني أن الزعيم الليبرالي جستن ترودو قد يواجه صعوبة في الحصول على حكومة الأغلبية التي أرادها عندما دعا إلى هذه الانتخابات قبل أكثر من شهر.



كانت منطقة الأطلسي معقلاً لليبراليين في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين، فقد اكتسح الحزب كل مقعد هناك في عام 2015، وخسر خمسة مقاعد فقط في عام 2019.

وعلى صعيد آخر، سجلت كندا 1822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 11 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و581 ألفا و3 إصابات، والوفيات إلى 27 ألفا و445 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 060ر55 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.