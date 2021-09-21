كوريا الجنوبية: 1729 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 289 ألفا و263 إصابة، حسبما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.



وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تقل فيه حصيلة الإصابات اليومية عن حاجز الألفي إصابة.



كما أضافت البلاد 4 حالات وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 2413 وفاة.



وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 52ر36 مليون شخص، أو 71% من سكان البلاد تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، بينما تلقى 18ر22 مليون شخص أو 2ر43% من سكان البلاد التطعيم الكامل.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت إن منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.