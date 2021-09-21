باريس: يجب تبنى نهج تنافسى مع الصين

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى تبني "نهج تنافسي" مع الصين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي بدل "الاستراتيجيات التي تأخذ طابع المواجهة بشكل كبير".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، جاء تصريح لودريان تعليقا على اتفاقية "أوكوس" الجديدة بين أستراليا و الولايات المتحدة و بريطانيا.

وأضاف: "نعتقد أن المناخ بين اللاعبين في منطقة المحيط الهادئ و الهندي يجب أن يكون تسابقا تنافسيا، و الأكيد والمهم أن يكون الأوروبيون حاضرين و لهم موقعهم ضمن هذه الاستراتيجية".

وكان لودريان قال إن بلاده تنتظر من شركائها تفسيرات بشأن اتفاقية "أوكوس" بين أستراليا و الولايات المتحدة و بريطانيا، لافتا إلى أن "هناك أزمة ثقة في هذا الأمر".

يذكر أن اتفاقية "أوكوس" بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أدت إلى إلغاء صفقة غواصات فرنسية ضخمة بقيمة 37 مليار دولار لأستراليا.

وتقول فرنسا إن الاتفاقية أدت إلى "أزمة خطيرة" بين الدولتين الحليفتين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه يخطط للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث إيران وأفغانستان وقضايا أخرى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال لودريان إنه يعتزم بحث الاتفاق النووي "مع روسيا والصين، وخاصة مع نظيري الروسي سيرغي لافروف الذي سألتقي به هذا الأسبوع. و نحن سنبحث أفغانستان وأوكرانيا".

وأشار لودريان إلى أن أطراف الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني ستجري مباحثات مع إيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف أن أي مناقشات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأمريكي جو بايدن غير متوقعة في الأيام القريبة.