روسيا: تعرضنا لعدد غير مسبوق من الهجمات السبرانية خلال الانتخابات

أعلنت سفارة موسكو لدى واشنطن أن روسيا تعرضت لعدد غير مسبوق من الهجمات السيبرانية خلال الانتخابات الأخيرة وجاء نصف هذه العمليات من أراضي الولايات المتحدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت السفارة، في بيان: "خلال هذه الانتخابات واجهت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا عددا غير مسبوق من الهجمات الإلكترونية. وتم تسجيل 50% منها من أراضي الولايات المتحدة بالذات".

وأشارت إلى أن هدف الهجمات كان يكمن في تشويه صورة النظام الانتخابي في روسيا، وصرحت: "من المفضل الحصول من الطرف الأمريكي على توضيحات كاملة حول هذا الشأن".

كما شددت السفارة الروسية، تعليقا على ادعاءات وزارة الخارجية الأمريكية بأن الانتخابات كانت "غير حرة وغير شفافة"، على أن التصويت جرى بتوافق تام مع القانون.

وسبق أن رجحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إمكانية فرض عقوبات على الدول التي انطلقت منها هجمات سيبرانية استهدفت النظام الانتخابي الروسي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحة الروسية تسجيل 19 ألفا و744 إصابة جديدة بفيروس كورونا (مقابل 20174 إصابة في اليوم السابق) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في عموم روسيا منذ بداية الجائحة إلى سبعة ملايين و 294 ألفا و672 شخصا.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كوفيد ــ 19" - في بيان - أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيله في العاصمة موسكو بواقع 2469 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـــ 1137 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي العاصمة الروسية 1098 إصابة.



وأضاف البيان أنه تم تسجيل 778 حالة وفاة (مقابل 793 وفاة في اليوم السابق)، ليصل إجمالي الوفيات في روسيا إلى 198 ألفا و 996 حالة وفاة.