الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المركز الروسى للمصالحة: رصد 17 عملية قصف من قبل مسلحى «النصرة» فى إدلب

جبهة النصرة
جبهة النصرة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصد 17 عملية قصف من جانب مسلحي "جبهة النصرة" في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غرب سوريا.

 

وجاء في بيان للمركز الروسي للمصالحة  أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 7 عمليات قصف في محافظة إدلب و5 عمليات في محافظة حلب و3 عمليات في اللاذقية وعمليتين في حماة.

 

وأشار المركز الروسي إلى أنه رصد أيضا 3 عمليات قصف لمواقع الجيش السوري من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية، انطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها القوات التركية في محافظة حلب.

 

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية والتركية نفذت دورية في محافظة حلب، إضافة إلى دورية للشرطة العسكرية الروسية في منطقة منبج بريف حلب، ومسارين آخرين في محافظتي الرقة والحسكة.

 

كما قامت العربات الروسية بمرافقة وسائل النقل المدنية على طريق M4 من عين عيسى إلى تل تمر.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة السورية، 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 40 حالة، ووفاة 8 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.


وأوضحت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء السورية- أن إجمالي الإصابات بلغ حتى الآن 30 ألفا و519، شفيت منها 23 ألفا و7 حالات، وتوفيت 2120 حالة.


وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

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