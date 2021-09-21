وزير التعليم يكشف تفاصيل غلاف كتاب اللغة الإنجليزية المعدل لطلاب الصف الثالث الثانوى

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل غلاف كتاب اللغة الإنجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي، والذي انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وقال وزير التعليم: سألنا الكثيرون عن هذا الغلاف لكتاب اللغة اإانجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي وهو كتاب الحكومة لهذا العام وكذلك سأل الكثيرون عن الأشخاص على الغلاف وهم (من اليمين الى إليسار):

١) الفتاة الأولى هي ياسمين مصطفى: من دمياط، نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والحاصلة على المركز الأول في العالم في مسابقة إنتل للعلوم والهندسة من بين ١٧٠٠ مشترك من ٨٧ دولة.

٢) الفتاة الثانية هي فريال أشرف (الزي الأبيض): أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

٣) أحمد الجندي: صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١.

٤) المؤلف البريطاني الشهير شارلز ديكينز.

غلاف الكتاب

في سياق منفصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 20 سبتمبر 2021 وحتى 30 سبتمبر 2021.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم متاح للوظائف التالية ( مسئول جودة، مسئول تنمية مهنية، مسئول موارد بشرية، مسئول التقييم والامتحانات، المشرف على التقويم والتوظيف، مسئول المناهج والخطط الدراسية، مسئول التوظيف)، وعلى المتقدمين الاطلاع على الوصف الوظيفي وكافة شروط الإلتحاق بكل وظيفة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://emis.gov.eg/ ،وإرسال السيرة الذاتية وصحيفة الأحوال علي البريد الإلكتروني

[email protected]



مع ضرورة كتابة اسم الوظيفة المتقدم إليها بالعنوان، وأكدت الوزارة أنه لن يلتفت إلى الطلبات الواردة دون الإشارة إلى الوظيفة المراد التقدم إليها أو الطلبات التي يتم إرسالها بعد 30 سبتمبر 2021.

وأشارت الوزارة إلى المميزات التي سيتم توفيرها للعاملين بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل العمل في بيئة حديثة تقوم على التطوير المستمر، والتدريب التقني المستمر عالي الجودة، وفرص للحصول على خبرات عملية عديدة، ذلك بالإضافة إلى حصولهم علي حوافز معنوية و مادية عديدة.

يذكر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام أو المؤسسات؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل سواء محليًا أو دوليًا.