الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 21-9-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم  الثلاثاء الموافق 21-9-2021 طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية .


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى


القاهرة 36 23
الإسكندرية 32 24
وادي النطرون 34 23
طنطا 36 23
شبين الكوم 36 23
دمنهور 34 23
بلطيم 32 24
مطروح 30 23
السلوم 33 22
سيوة 38 20
بورسعيد 31 25
دمياط 31 22
الزقازيق 36 23
المنصورة 35 22
الإسماعيلية 36 22
السويس 36 23
العريش 32 23
رفح 31 22
رأس سدر 38 21
نخل 34 16
نويبع 36 27
طابا 35 25
كاترين 31 17
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 37 26
مرسى علم 37 27
الفيوم 36 23
بنى سويف 37 23
المنيا 38 23
أسيوط 38 22
سوهاج 39 24
قنا 41 25
الأقصر 41 25
أسوان 42 25
إدفو 42 24
أبوسمبل 41 24
الوادي الجديد 41 22
شلاتين 37 27
أبو رماد 35 28
حلايب 33 28
رأس حدربة 33 29
 

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