مستشار الرئيس للصحة: لقاحات كورونا المصرية أجريت عليها تجارب وثبتت فاعليتها

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية أن كل لقاحات كورونا التي أنتجتها الدولة المصرية أجريت عليها عدة تجارب وثبتت فاعليتها وأمنها تمامًا.



وقال الدكتور تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة والناس" الفضائية، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تتابع بدقة تطورات فيروس كورونا وعدد الإصابات بالتزامن مع الموجة الرابعة.



وأشار إلى أن وزارة الصحة والبحث العلمي لم تسمح باستخدام بعض لقاحات كورونا في عملية تطعيم المواطنين، لافتا إلى أن تلك اللقاحات مازالت تخضع لبعض التجارب والأبحاث لثبوت أنها آمنة على المواطنين.



وأضاف أن هناك دولاً حصلت على كميات هائلة من لقاحات كورونا واستطاعت تطعيم 80% من مواطنيها، فضلاً عن حصولهم على جرعة ثلاثة والتي تسمي الجرعة المعززة.

وتابع مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية أن الأمر في مصر مختلف، ولا يتم تطعيم المواطنين بأي لقاح تحصل عليه الدولة متمثلة في المنظومة الصحية إلا بعد إجراء كافة التجارب العلمية والمعملية والبحثية عليه.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.