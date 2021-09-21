الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تفتح تحقيقا باتهامات «خيانة عظمى» في إقامة انتخابات روسيا بالقرم

انتخابات روسيا
انتخابات روسيا

أعلن جهاز الأمن الأوكراني، فتح تحقيق إجرامي في إقامة انتخابات مجلس الدوما الروسي في القرم.


وأشار جهاز الأمن الأوكراني - في بيان نقلته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية - إلى أنه تم فتح التحقيق بناء على اتهامات بالخيانة العظمى والتي تصل عقوبتها في البلاد إلى السجن بين 12 إلى 15 عاما.


ولفتت الصحيفة إلى أن الأمن القومي ومجلس الدفاع الأوكراني فرض مسبقا عقوبات ضد المنظمين والمشاركين في الانتخابات الروسية بالقرم، وبالتحديد ضد 33 مُرشحا لمجلس الدوما و54 عضوا في لجان الانتخاب المحلية.

وعلى صعيد آخر، أطلقت أوكرانيا ودول أعضاء أخرى في حلف شمال الأطلسي من بينها الولايات المتحدة،  مناورات عسكرية مشتركة في غرب هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، على خلفية توترات مستمرة مع جارتها روسيا.

وتجري المناورات العسكرية السنوية التي تنظّمها كييف وواشنطن باسم "رابيد ترايدنت"، في حقل تدريب "يافوريف" العسكري، قرب مدينة لفيف حتى الأول من أكتوبر.

وسيشارك في التدريبات قرابة ستة آلاف جندي من 12 دولة وفق ما أعلنت السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا، في بيان، مؤكدةً أن الولايات المتحدة أرسلت مجموعة من الآليات المصفّحة التابعة للحرس الوطني، وحوالى 150 فرقة من القوات المسلحة.

وقال الجنرال الأوكراني فلاديسلاف كلوتشكوف، في بيان صادر عن وزارة الدفاع، إن هذه التدريبات "تعزز اتّساق القوات المسلحة الأوكرانية والأمريكية والشركاء في حلف الأطلسي".

وأضاف: "العسكريون الأوكرانيون الذين يحتوون منذ ثمانية أعوام العدوان الروسي، سيتشاركون مع زملائهم الدوليين خبرتهم الفريدة المكتسبة من المعارك في دونباس"، المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا التي تشهد حربًا مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

وتتطلع كييف للانضمام إلى حلف الأطلسي لكن رُفض طلبها حتى الآن.

وبدأت هذه المناورات بعد عشرة أيام من إطلاق روسيا وبيلاروس تدريبات يشارك فيها مئتا ألف عسكري.

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