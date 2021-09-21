مباحثات موريتانية كويتية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

أجرى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في نيويورك مباحثات مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح.



وذكر بيان للخارجية الموريتانية أن وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد عقد مباحثات مع وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا علاقات الأخوة والتعاون الوطيدة وآفاق الشراكة الواعدة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الموريتانية 53 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة.



وأوضحت الوزارة أنها سجلت 97 حالة شفاء، وبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا 35 ألفًا و515 مصابًا منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي.



وبلغ إجمالي حالات الشفاء 33 ألفًا و780 وإجمالي الوفيات 766.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.