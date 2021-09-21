وفد من المسرح الروسى يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

زار وفد من المسرح الروسي مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر، وتكون الوفد من الفنانة والمخرجة الروسية الميرا سيراتشيفا، الدكتور أسامة السروي، الفنانة جالينا ميرزنكينا.

وفد المسرح الروسى يزور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

كان في استقبال الفنانين الروسيين فريق عمل المهرجان برئاسة الفنان المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وجاءت زيارة الوفد الروسي كخطوة لتعزيز العلاقات الفنية بين المهرجانين والتعاون المسرحي بين المهرجانين في الدورات المقبلة لكل منهما.

وفد المسرح الروسى يزور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح



المهرجان يرأسه شرفيًا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

وفد المسرح الروسى يزور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

وكان قد التقى اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بالفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي منذ أيام قليلة لمناقشة تفاصيل الدورة السادسة المقرر انعقادها في الفترة من ٦ نوفمبر وحتي 11 من نفس الشهر، وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي للمحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، وجمال متولي رئيس قطاع مكتب محافظ جنوب سيناء.

وفد المسرح الروسى يزور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

وأكد المحافظ على تقديم كامل الدعم للمهرجان لإمانه بدوره الفعال والمؤثر في الساحة المسرحية ولما له من وجود أرضية كبير له على أرض الواقع وفي الشارع بمحافظة جنوب سيناء، كما يعتبره من أهم المهرجانات الموضوعة على أجندة وخطة المحافظة، وتناقش الطرفين علي تطوير الشكل الفني والثقافي في الدورة المقبلة .

وفد المسرح الروسى يزور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

كما وجه اللواء خالد فودة، بتطوير وسائل الدعم للدورة السادسة في ظل سعي إدارة المهرجان لاستقطاب ٣٦ دولة مشاركة خلال فعاليات الدورة المقبلة، كما أكد علي جميع قيادات المحافظة بتقديم كافة التسهيلات اللوجيستية وكامل الدعم للمهرجان، حتى يظهر بشكل وصورة تكمل مسيرة الخمس دورات السابقة .

وفد المسرح الروسى يزور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

وفد المسرح الروسى يزور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

وفد المسرح الروسى يزور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

وفد المسرح الروسى يزور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

وفد المسرح الروسى يزور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

وفد المسرح الروسى يزور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

وفد المسرح الروسى يزور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

وفد المسرح الروسى يزور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

وفد المسرح الروسى يزور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

وفد المسرح الروسى يزور مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح