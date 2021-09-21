الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أمريكى: خطاب بايدن بالأمم المتحدة يتمحور حول الدبلوماسية المكثفة مع الحلفاء

جو بايدن
جو بايدن

 كشف مسئول بارز في الإدارة الأمريكية،  أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستغل أول خطاب له أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتوضيح رؤيته في عصر "الدبلوماسية المُكثفة" مع الحلفاء و"المنافسة القوية" بين القوى العظمى وعدم رغبته في حرب باردة مع الصين.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسئول حكومي بارز دون الكشف عن هويته، أن خطاب بايدن "سيتمحور حول افتراض أننا نغلق باب 20 عامًا من الحرب، ونفتح فصلًا جديدًا من الدبلوماسية المكثفة من خلال حشد الحلفاء والشركاء والمؤسسات للتعامل مع التحديات الرئيسية لعصرنا".


وأوضح المسئول أن الفكرة الرئيسية في خطاب بايدن، الذي سيلقيه غدًا الثلاثاء، ستكون أن أغلب المشاكل العالمية المُلحة "لا يمكن حلها بالقوة العسكرية"، وأن التعاون بين العديد من أمم العالم أصبح ذا أهمية قصوى.


وقال المسئول أيضًا، إن بايدن سيشدد في تصريحاته على أنه "لا يؤمن بفكرة حرب باردة جديدة وانقسام العالم إلى كتلتين، لكنه يؤمن بمنافسة قوية وحادة وذات مبادئ لا تنقلب إلى نزاع".


وذكر موقع "أكسيوس" أن بايدن سيشارك، غدًا الثلاثاء، في اجتماعات ثنائية مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، كما سيلتقي في البيت الأبيض، الجمعة المقبلة، مع موريسون ومسئولين من الهند واليابان وكوريا الجنوبية.

وأضاف الموقع أن بايدن سيعقد أيضًا قمة كبيرة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأربعاء المقبل، على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة للضغط على بعض الدول للتبرع باللقاحات للدول النامية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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