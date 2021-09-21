الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تبدأ إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 بدأت إيطاليا إعطاء جرعات ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأشخاص المعرضين للخطر مثل الذين يعانون من ضعف المناعة والأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء.


ومن المقرر أن يحصل على الجرعة الثالثة من اللقاح نحو ثلاثة ملايين شخص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية في نسختها باللغة الإنجليزية.


وقالت وكالة الأدوية الإيطالية إن بعض اللقاحات مثل فايزر ومودرنا يجب أن تستخدم في إعطاء الجرعة الثالثة.

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 


ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وقالت إن منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.


وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

معرض ايطالي على انجليزي إيطاليا أدوية فيروس كورونا كورونا فيروس كورونا المستجد اللغة الإنجليزية لقاحات مودرنا كوفيد-19 لقاح كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بمطار الغردقة الدولى

وزير التعليم: «اللى مش هيدفع المصاريف مش هياخد الكتب»

بـ18 مليون جنيه.. ضبط قضية سرقة تيار كهربائى داخل مصنع ثلج في البرلس

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

النيابة تأمر بحبس المتهم بدهس الشيخ هاني الشحات في مدينة نصر

إيطاليا تبدأ إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا