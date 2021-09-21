الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: 166 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر
الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية،  تسجيل ١٦٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و١٥ حالة وفاة، فيما تماثل ١٤٥ مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.


وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠١ ألف و٧٦٦ حالة من بينها ١٦٦ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٣٨ ألفا و٧٧ شخصا .


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٧٠٩ حالات ، فيما يتواجد حاليا ٢٢ مريضا في العناية المركزة.


وأكد بيان الوزارة أن ٢٦ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٩ ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، و٣ ولايات أخرى سجلت 10 حالات فما فوق.
 

وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.


وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من الساعة العاشرة وحتى الساعة ٦ صباحا في اليوم التالي في العديد من الولايات الجزائرية من بينها الجزائر العاصمة.

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 


ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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