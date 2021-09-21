الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة أمريكية تشير إلى ارتباط قلة النوم بارتفاع مستويات السكر فى الدم

قلة النوم
قلة النوم

 أفاد عدد من الدراسات الطبية السابقة بمعاناة مرضى السكري من ارتفاع مستويات السكر في الدم (وجلوكوز الدم) عند تراكم السكر في الدم بشكل كبير ليسبب العديد من الآثار الضارة.


وتوصلت دراسة طبية حديثة إلى أن الأمريكيين الأفارقة الذين يعانون من اضطرابات النوم لديهم مستويات أعلى من السكر في الدم.. كانت الدراسات السابقة قد وجدت أيضا هذا الارتباط بين الأوروبيين والأسيويين.


لذلك، نظر الباحثون في بيانات من حوالي 800 رجل وامرأة أمريكي من أصل أفريقي خضعوا لاختبار انقطاع التنفس أثناء النوم في المنزل .. توقف التنفس أثناء النوم هو حالة يتوقف فيها التنفس أو يصبح سطحيًا جدًا لفترات أثناء النوم.. و ارتدى الأشخاص جهازًا يتم بواسطته قياس مستويات السكر عندما كانوا مستيقظين أو نائمين لمدة أسبوع.. كما احتفظوا بمذكرات عن أنماط نومهم.


وقام الباحثون بفحص مدة نوم الأشخاص، وعدد مرات استيقاظهم أثناء الليل، والتغيرات في أنماط نومهم. قارنوا هذه النتائج بمستويات الجلوكوز في الدم المأخوذة في العيادة .. وجد أن حوالي ثلث المشاركين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم. معظمهم لم يتلقوا علاجًا لهذه الحالة .. أولئك الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم أو أنماط النوم المضطربة لديهم مستويات أعلى من الجلوكوز في الدم.. كان لدى الأشخاص الذين يعانون من أشد حالات انقطاع النفس أثناء النوم مستويات جلوكوز في الدم أعلى بنسبة 14٪ من غيرهم .. الكثير من الأشخاص المصابين بانقطاع التنفس أثناء النوم لا يدركون معاناتهم من هذه الحالة .. يوضح الدكتور "ديفيد يويشيرو"، أستاذ السكر والغدد الصماء في كلية الطب جامعة "نيويورك": "تؤكد نتائجنا مجددًا على الحاجة إلى تحسين فحص وتشخيص انقطاع التنفس أثناء النوم ، لدى الأمريكيين من أصل أفريقي والمجموعات الأخرى".

دراسة على وقف نيويورك مصابين مرضى جامعة امريكية اضطرابات النوم الاوروبي السكري التنفس اثناء النوم الاثار اضطرابات دراسة أمريكية آسيويين الاوروبيين باحثون السكر في الدم الباحث انقطاع قلة النوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 21 شخصًا فى تصادم أتوبيس سياحى وسيارة قمامة بالإسكندرية

تعرف على سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه

وثائق قضائية تتهم الأمير آندرو‬‬‬ نجل ملكة بريطانيا بفضيحة جنسية

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 228.97 مليون حالة

وزير العدل السودانى: لجنة إزالة الإخوان تعبير عملى عن إرادة الشعب

إحالة 83 موظفًا للتحقيق بالبحيرة بسبب غلق 3 مراكز شباب أثناء وقت العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا