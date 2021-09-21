اليونان تعطى جرعات معززة من لقاحات كورونا لكبار السن

أعلنت السلطات الصحية اليونانية، عن أنه سيتم إعطاء جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.



وقالت رئيسة لجنة التطعيم الوطنية اليونانية ماريا ثيودوريدو -في تصريحات نقلتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية: "تنعكس المخاطر المتزايدة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما في البيانات الوبائية، إذ تمثل نسبة المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاما والموجودين في أسرة العناية المركزة الخاصة 02ر59 بالمائة، كما تبلغ نسبة الوفيات من نفس الفئة العمرية 48 بالمائة".



من جانبه أكد أمين عام وزارة الصحة اليونانية للرعاية الصحية الأولية ماريوس ثيميستوكليوس أن الجرعة الثالثة من اللقاح ستكون اختيارية، وسيعتبر التطعيم مكتملا عند إعطاء جرعتين من اللقاح أو جرعة واحدة من لقاحات الجرعة الواحدة.



وأضاف أنه حتى الآن أكمل 6ر65 بالمائة من السكان البالغين في البلاد تلقيحهم.



ومن المقرر أن يتم فتح منصة حجز الجرعة الثالثة من اللقاح يوم 30 سبتمبر الجاري، يُشار إلى أنه تم إعطاء جرعات معززة بالفعل لـ13 ألفا و175 شخصا في اليونان يعانون من نقص المناعة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.