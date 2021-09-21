الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشطن تدين الخطاب الأخير لمستشار الحكومة الأثيوبية حول تيجراى

تيجراى
تيجراى

أدانت الولايات المتحدة الخطاب الأخير الذي ألقاه دانيال كيبريت، مستشار رئيس الوزراء الأثيوبي، حيث شبه متمردي جبهة تيجراي بأنهم الشيطان، وأنه يجب إبادتهم جميعًا.

ووفقًا لـ«فرانس برس»، فقد أدانت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، خطابًا ألقاه مؤخرًا حليف ومستشار  بارز لرئيس  الوزراء الإثيوبي، وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية  لوكالة «فرانس برس» ردًا على خطاب دانيال كيبريت: بأن «مثل هذا الخطاب البغيض خطير وغير مقبول».

ومنذ اندلاع القتال في منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا في نوفمبر الماضي، قُتل الآلاف وأجبر مئات الآلاف على العيش في ظروف تشبه المجاعة، وفقًا للأمم المتحدة ، مع انتشار الحرب إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

وأعرب المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية ورئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السابق، عن قلقهما بشأن خطاب الكراهية والخطاب الغير إنساني في الصراع، لكن تعليقات «دانيال» كانت أول ما أثار انتقادات محددة من واشنطن.

وفي حدث في أمهرة حضره مسؤولون رفيعو المستوى، دعا «دانيال» إلى محو كامل لجبهة تحرير تيجراي الشعبية، التي هيمنت على السياسة الوطنية لما يقرب من ثلاثة عقود قبل أن تتولي الحكومة الحالية الحكم  في عام 2018.

وشبه «دانيال» عرقية تيجراي بالشيطان الذي يحب التخلص منه، وأضاف: «لا أن ينبغي أن يكون في أثيوبيا مكان لعرقية تيجراي».

وقال وسط تصفيق «يجب محو هذه العراقية وإخفائها من السجلات التاريخية في أثيوبيا، لابد أن تمحى تمامًا من التاريخ».

وقال سيمون ادامز، المدير التنفيذي للمركز العالمي لمسؤولية الحماية، لوكالة «فرانس برس»: «إن تصريحات دانيال مزعجة ومتهورة حقًا».

وقال: «بالنظر إلى تصاعد العنف العرقي المميت في إثيوبيا، من الصعب أن نأخذ في الظاهر الادعاء بأنه كان يتحدث فقط عن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بدلًا من  عرقية تيجراي  بشكل عام».

وصرح مسؤول في الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة «فرانس برس»، أن «دانيال» كان يعبر عن مشاعره الشخصية، وشدد على أنه لم يقل صراحة أنه ينبغي القضاء على جميع أتباع التيجراي العرقية.

الولايات المتحدة دانيال كيبريت رئيس الوزراء الاثيوبي أزمة تيجراي إقليم تيجراي المعارض

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 21 شخصًا فى تصادم أتوبيس سياحى وسيارة قمامة بالإسكندرية

وزير التعليم يكشف تفاصيل غلاف كتاب اللغة الإنجليزية المعدل لطلاب الصف الثالث الثانوى

أبرزها نفق «الشهيد أحمد حمدى 2».. السويس تستعد لافتتاحات رئاسية خلال ساعات

ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بمطار الغردقة الدولى

المكسيك: 3367 إصابة جديدة بكورونا

وزير التعليم: «اللى مش هيدفع المصاريف مش هياخد الكتب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب معاداة السامية.. 31 دولة تقاطع مؤتمر "ديربان" فى الأمم المتحدة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا