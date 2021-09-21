بيلاروسيا تعلن بدء الموجة الرابعة لجائحة كورونا

أعلن وزير الرعاية الصحية البيلاروسي دميتري بينيفيتش، بدء الموجة الرابعة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بيلاروسيا.



وقال بينيفيتش -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية- "لقد توقعنا ذلك، فحسب مسار الوباء، كان يجب أن تأتي هذه الموجة، وتتداخل مع الوضع الوبائي الموسمي لبيلاروسيا خلال هذا الوقت من العام، ولسوء الحظ تسهم الظروف الجوية غير المواتية في الوضع الحالي، وهذا هو السبب في تسجيل معدلات أعلى من الإصابات".



وأضاف المسؤول البيلاروسي أن "المشكلة تكمن في أن الأرقام المرتفعة تتكرر يوميا بما في ذلك الحالات التي تحتاج إلى الرعاية في المستشفيات".



وأكد بينيفيتش أنه لا توجد حالة طوارئ، لكن الوضع يتطلب كل الجهود من نظام الرعاية الصحية.

وأشار الوزير إلى أن التطعيم سيساعد في التعامل مع هذه الموجة من جائحة "كوفيد-19"، مؤكدا أن وحدات الرعاية المركزة لا يوجد بها أشخاص قد تلقوا اللقاح.



وأعلنت بيلاروسيا، في وقت سابق اليوم، أن أكثر من 8 .1 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المُستجد كوفيد-19، بينما حصل نحو 5 .1 مليون شخص على جرعتين.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.