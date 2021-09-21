فيتنام تستورد 10 ملايين جرعة من لقاح «عبد الله» الكوبى المضاد لـ«كورونا»

قررت الحكومة الفيتنامية، استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح "عبدالله" الكوبي المضاد لفيروس "كورونا".

وأفادت صحيفة "هانوي تايمز" الفيتنامية، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن وزارة الصحة وافقت على استخدام لقاح "عبد الله" نظرًا لحاجة البلاد لمكافحة تفشي وباء "كورونا".

يُشار إلى أن كوبا أكدت أمس الأحد أنها ستنقل إلى فيتنام تقنية إنتاج اللقاح، وهو أحد اللقاحات المستخدمة في حملة التطعيم الخاصة بها.

وبذلك تصبح فيتنام أول دولة تنتج هذا الدواء بعد كوبا، الذي تمت الموافقة على استخدامه الطارئ أول أمس السبت من قبل وزارة الصحة الفيتنامية.

ويعد هذا اللقاح هو الثامن الذي يتم الموافقة على استخدامه في فيتنام، التي لديها إحدى أقل معدلات التلقيح في المنطقة، حيث تلقى 6.3% فقط من السكان البالغ عددهم 98 مليون نسمة جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس التاجي.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.