تحرير 5 محاضر فى مخالفات تموينية بكرداسة

أعلن المهندس عاطف محمد، مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية بكرداسة، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخليه بالجيزة، شن حملة رقابية على منطقه أبو رواش للتأكد من توافر السلع ووجود التراخيص اللازمه للمحلات التجارية، والتأكد من وجود شهادات صحية وترخيص مزاولة النشاط التجاري، فضلًا عن توافر السلع التموينية وصرفها من ماكينات الصرف من خلال إعطاء المواطن بون الصرف.

وتمكنت من تحرير 5 محاضر تموينية وإحالتها إلى النيابة العامة، حيث تم تحرير محضر ضد محل منظفات بأبورواش لعدم وجود ترخيص، ومحضر لمشروع جمعيتي شباب الخريجين بمنطقه أبو رواش بسبب عدم إعطاء المواطن صاحب البطاقة التموينية بون صرف للسلع التموينية وفارق نقاط الخبز، ومحضر ضد محل كشري نتيجة ارتكاب مخالفه عدم وجود شهادة صحيه للعاملين بالمطعم ومحل الكشري، ومحضر ضد مسؤول إداري بثلاجة تخزين كبيرة بمنتجات غذائية لعدم تقديم بيانات شهرية، وعدم وجود سجل تفتيش.

وأوضح مدير الإدارة التموينية بكرداسة، أن الهدف من شن حملات رقابية على الأسواق المحلية والمحال التجارية والمطاعم والأنشطة التموينية، إعادة التوازنات بضبط الأسواق، وتحرير محاضر للمخالفين، وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.