الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار الأمريكى

ننشر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، وذلك في ظل حالة استقرار سعر صرف العملات الأجنبية لزيادة المعروض في البنوك، وتدفقات المصريين العاملين في الخارج التي بلغت حوالى 32 مليار دولار، مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار. 



استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك 



يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اهتمام كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الصناعية والتجارية وكافة المصدرين والمستوردين؛ نظرًا لتأثير سعر صرف الدولار على حركة الأسواق المالية في مصر، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار في الأيام الأخيرة. 

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه  15.63 جنيه  للشراء  و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف اليوم. 



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية    



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 15.63 جنيه للشراء  و15.73 جنيه  للبيع.

 بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء، بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 للشراء، بينما سجل 15،65  للبيع. 

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه 15.64 جنيه للشراء، و و15.74 للبيع. 

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري عند  15.65 للشراء، بينما سجل 15.75 للبيع. 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي  15.67 للشراء، بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع. 

حافظ سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري على مستوى  15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع. 



سعر صرف اليورو في البنوك اليوم 



حافظ سعر اليورو في البنك الأهلي عند مستوى  18.54 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

استقر سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى  18.54 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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