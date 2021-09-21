الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد تكريمه عن «المنصة 2».. ياسر سامى يستعد لمسلسل عالمى

ياسر سامي
ياسر سامي

عبر المخرج ياسر سامي عن سعادته بتكريمه مؤخرا من مهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية" فى دورته الثانية والذي أقيم الحفل الخاص به أمس الأحد على المسرح الكبير بدار الأوبرا، وبحضور عدد كبير جدا من النجوم مشيرا إلي أن تكريمه جاء عن مسلسل "المنصة" الجزء الثاني؛ ومؤكدا أنه يعتز بذلك التكريم، خاصة أنه عن مسلسل بذل فيهومجهودا كبيرا وتلقي عنه ردود أفعال قوية سواء من الجمهور أو النقاد.

 

وقال "سامي"، في تصريحات صحفية له، إن هذا التكريم يدفعه لتقديم الجديد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يستعد لتقديم مسلسل بمواصفات عالمية؛ يتحدث من خلاله عن المستقبل وخاصة في عام 2060.

 

وأوضح أن العمل الجديد يعرض عبر أحد المنصات الإلكترونية، ويضم في نجومه عدد كبير من الفنانين العرب والأمريكان وهو مسلسل مستقبلي تدور أحداثه عن حرب بين الدول، بعد اكتشاف جديد يدمر البشرية بالكامل وكل دولة تمتلك هذا الاكتشاف ويكون هناك ولد وبنت هم أبطال العمل الرئيسيين ليكونوا مصدر تغيير الأحداث.

 

وكان قد شارك في بطولة بطولة مسلسل "المنصة" الجزء الثاني، مجموعة كبيرة من نجوم الدراما أبرزهم: باسم ياخور، مكسيم خليل، معتصم النهار، وآخرون.

 

وكان قد حقق المخرج ياسر سامي العديد من النجاحات المختلفة في الدراما المصرية من بينها مسلسل النهاية الذي قام ببطولته الفنان يوسف الشريف وعدد كبير من النجوم ومسلسل نسر الصعيد بطولة الفنان محمد رمضان وكل من درة وعائشة بن أحمد ووفاء عامر وآخرون وحقق وقت عرضه نجاحا كبيرا أيضا.

 

ويباشر حاليا ياسر سامي قراءة عدد من سيناريوهات لدراما رمضان المقبل 2022 حيث سوف يعلن عن مفاجأة خلال الأيام المقبلة فيما يكتم على تفاصيل العمل.

 

العربية عالمية مصري كريم عمل حفل أيام عرض المسرح الرئيس جمهور الفنانين على تكريم

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وائل لطفي

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