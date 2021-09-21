الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل أسعار الحديد والجبس اليوم الثلاثاء 21-9-2021

أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم

زادت عمليات البحث، عبر محركات البحث الإلكترونية، على أسعار الحديد والجبس، لذا تستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير أسعار مواد البناء في مصر، ومنها أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21 /9 /2021.

 

أسعار مواد البناء اليوم في مصر

 

واصلت أسعار طن الحديد اليوم الثلاثاء 21 /9 /2021، حالة الاستقرار الجماعي التي تشهدها منذ أشهر في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار في الشركات من 14600 جنيه وحتى 14300 جنيه للطن الواحد.

 

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء

 

سجل سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء، في شركة عز، 14600 جنيه.

 

ووصل سعر الحديد اليوم الثلاثاء، في شركة المصريين، إلى 14550 جنيهًا.

 

في حين استقر سعر الحديد اليوم الثلاثاء، بشركة بشاي عند 14500 جنيه، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد في شركة العتال.

 

وجاء سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء، بشركتي "العشري، 14350 جنيهًا، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد بشركة "مصر ستيل".

 

وبلغ سعر طن الحديد اليوم الثلاثاء، بشركة عطية، 14300 جنيه، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد بشركات "سرحان، والمراكبي، الكومي، المعادي".

 

أسعار طن الجبس اليوم الثلاثاء

 

شهدت أسعار طن الجبس اليوم الثلاثاء 21 /9 /2021، استقرارًا في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت بين 860 جنيهًا للطن الواحد، وحتى 580 جنيهًا للطن الواحد.

 

بلغ سعر طن الجبس اليوم الثلاثاء، في شركة سيناء، 860 جنيهًا.

 

ووصل سعر طن الجبس اليوم الثلاثاء، في شركة الدولية إلى 710 جنيهات.

 

في حين استقر سعر طن الجبس اليوم الثلاثاء، في شركة المعمار، بنحو 690 جنيهًا.

 

بينما بلغ سعر طن الجبس اليوم الثلاثاء، في شركة العامرية نحو 655 جنيهًا.

 

واستقر أيضًا، سعر طن الجبس اليوم الثلاثاء، في شركة مصر سيناء، بنحو 650 جنيهًا.

 

بينما جاء سعر طن الجبس اليوم الثلاثاء، في شركة السويس، مستقرًا عند 580 جنيهًا.

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وائل لطفي

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